Рятувальники евакуювали 15 людей під час гасіння пожежі в житловому будинку в Рівному

Рятувальники евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі в житловому будинку в Рівному, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рівне. Сьогодні під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку рятувальниками врятовано чоловіка та евакуйовано 15 осіб", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляють, що рятувальники, які прибули на місце події, в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло чоловіка 2002 року народження, ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

До гасіння було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки ГУ ДСНС.

Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.