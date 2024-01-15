Події

06:53 15.01.2024

Рятувальники евакуювали 15 людей під час гасіння пожежі в житловому будинку в Рівному

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Рятувальники евакуювали 15 людей під час гасіння пожежі в житловому будинку в Рівному

Рятувальники евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі в житловому будинку в Рівному, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рівне. Сьогодні під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку рятувальниками врятовано чоловіка та евакуйовано 15 осіб", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляють, що рятувальники, які прибули на місце події, в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло чоловіка 2002 року народження, ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

До гасіння було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки ГУ ДСНС.

Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.

 

 

 

Теги: #пожежа #будинок #рівне

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