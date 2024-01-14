Події

19:01 14.01.2024

Ворог обстрілював Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є руйнування - обладміністрація

1 хв читати
Ворог обстрілював Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є руйнування - обладміністрація

Російські окупаційні війська впродовж неділі обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є руйнування, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Тиша на Нікопольщині тривала недовго. Із самого ранку ворог обстрілював район. Двічі з артилерії та 11 разів дронами-камікадзе", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, під ворожий удар потрапили сам Нікополь і Марганецька громада. Там пошкоджено 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено також 3 господарські будівлі, 4 авто та газопровід.

"Люди вціліли", зазначив він.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 14.01.2024
Сили ППО знищили ворожу ракету над Криворізьким районом

Сили ППО знищили ворожу ракету над Криворізьким районом

16:24 14.01.2024
Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

10:38 14.01.2024
Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

08:55 14.01.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, без постраждалих

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, без постраждалих

08:50 14.01.2024
Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування

Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування

08:27 14.01.2024
Окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли Херсонської області, 6 осіб дістали поранення - ОВА

Окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли Херсонської області, 6 осіб дістали поранення - ОВА

22:51 13.01.2024
Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала одна людина

Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала одна людина

21:55 13.01.2024
Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

19:27 13.01.2024
У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

11:08 13.01.2024
Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗС України: Сили оборони на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках відбили 51 атаку ворога

Ігнат: Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії російським повітряним атакам

Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

Насамперед потрібно розмінувати Чорне море та захистити портову інфраструктуру - Свириденко

Генштаб ЗС України: Авіація і ракетники Сил оборони минулої доби завдали ударів по семи районах із живою силою і технікою окупантів

Генштаб ЗС України: Сили оборони на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках відбили 51 атаку ворога

Ігнат: Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії російським повітряним атакам

Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

Лубінець закликав міжнародну спільноту терміново консолідувати зусилля для повернення в Україну депортованих у РФ українців

Над Криворізьким районом було збито керовану авіаційну ракету Х-59 - Вілкул

У Вінницькій області під час пожежі у приватному будинку загинула 82-річна жінка - ДСНС

Дитячу кімнату в торговельному центрі "Космополіт" у Києві підпалила семирічна дитина - поліція

Київщина передала 114-й бригаді територіальної оборони партію військового обладнання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА