Ворог обстрілював Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є руйнування - обладміністрація

Російські окупаційні війська впродовж неділі обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є руйнування, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Тиша на Нікопольщині тривала недовго. Із самого ранку ворог обстрілював район. Двічі з артилерії та 11 разів дронами-камікадзе", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, під ворожий удар потрапили сам Нікополь і Марганецька громада. Там пошкоджено 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено також 3 господарські будівлі, 4 авто та газопровід.

"Люди вціліли", зазначив він.