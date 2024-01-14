Події

15:31 14.01.2024

Голова КРАІЛ Рудий оскаржує в суді протокол НАЗК

2 хв читати
Голова КРАІЛ Рудий оскаржує в суді протокол НАЗК

Голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий оскаржує в суді протокол Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Нацагентство склало на мене протокол, який містить абсолютно необґрунтовані звинувачення. Такий самий протокол склали і на прем'єр-міністра. Це звичайна маніпуляція з боку НАЗК", - написав Рудий у Facebook у неділю.

На його думку, протокол має сумнівну юридичну силу, і він уже оскаржує позицію НАЗК у суді.

"Також додам, що відкриття дисциплінарного провадження було абсолютно законним. Ми діяли винятково в нормах та межах закону. Розголошувати матеріали на підставі чого вони були відкриті, наразі не можу, оскільки це може нашкодити як нам, так і третім сторонам. Тож справедливо буде дочекатися рішення суду", - підсумував Рудий.

Як повідомлялося, раніше голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Також зазначалося, що НАЗК запросило прем'єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін і не повідомив про причини неявки, у зв'язку з чим відомство скерувало протокол для розгляду до суду. Крім того, у відомстві повідомляли, що 5 січня 2024 року склали також протокол щодо голови КРАІЛ Івана Рудого.

Пізніше у прем'єр-міністра заявили, що Шмигаль не розголошував ніякої інформації про викривача, а заяву Новікова назвали маніпуляцією. Також міністр юстиції Денис Малюська заявив, що протокол НАЗК щодо Шмигаля має вкрай низьку юридичну якість і є голослівним звинуваченням.

Джерело: https://www.facebook.com/ivan.rudy.56/posts/7050377585039825

Теги: #суд #назк #краіл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 11.01.2024
Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

Прем'єр України не розголошував жодної інформації про викривача, а заява голови НАЗК - маніпуляція

11:05 11.01.2024
НАЗК склало протокол на Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача

НАЗК склало протокол на Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача

15:57 10.01.2024
НАЗК внесло американську Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло американську Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

12:36 09.01.2024
НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

16:09 08.01.2024
Рішення Міжнародного суду ООН про долю позову України проти РФ очікується в лютому - нардеп

Рішення Міжнародного суду ООН про долю позову України проти РФ очікується в лютому - нардеп

19:03 05.01.2024
Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

17:28 05.01.2024
Шевченківський районний суд м. Києва повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку"

Шевченківський районний суд м. Києва повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку"

16:03 04.01.2024
Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

14:52 04.01.2024
Європейського виробника морепродуктів Vici внесено до списку міжнародних спонсорів війни

Європейського виробника морепродуктів Vici внесено до списку міжнародних спонсорів війни

13:50 04.01.2024
Суд визнав в. о. голови КС винним в адмінпорушенні через невиконання припису НАЗК

Суд визнав в. о. голови КС винним в адмінпорушенні через невиконання припису НАЗК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

Швеція має намір наростити виробництво боєприпасів у рамках підтримки України

Окупанти почали частіше застосовувати хімічну зброю в Україні - ISW

ОСТАННЄ

У Копенгагені відбулася церемонія зречення королеви Данії Маргрете II з престолу, данським королем стає її старший син Фредерік Х

Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

У Херсонській області в суботу знищено російський дрон "Мерлін" - ВК "Південь"

На Закарпатті за добу зафіксовано 12 випадків порушення кордону - Держприкордонслужба

Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

Швеція має намір наростити виробництво боєприпасів у рамках підтримки України

Населення РФ відчуває труднощі з доступом до лікарняних послуг по всій країні через війну проти України - британська розвідка

Окупанти оголосили дезертирами та звинуватили у шпигунстві сербських найманців, які воювали під Бахмутом - ISW

В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА