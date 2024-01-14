Голова КРАІЛ Рудий оскаржує в суді протокол НАЗК

Голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий оскаржує в суді протокол Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Нацагентство склало на мене протокол, який містить абсолютно необґрунтовані звинувачення. Такий самий протокол склали і на прем'єр-міністра. Це звичайна маніпуляція з боку НАЗК", - написав Рудий у Facebook у неділю.

На його думку, протокол має сумнівну юридичну силу, і він уже оскаржує позицію НАЗК у суді.

"Також додам, що відкриття дисциплінарного провадження було абсолютно законним. Ми діяли винятково в нормах та межах закону. Розголошувати матеріали на підставі чого вони були відкриті, наразі не можу, оскільки це може нашкодити як нам, так і третім сторонам. Тож справедливо буде дочекатися рішення суду", - підсумував Рудий.

Як повідомлялося, раніше голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за незаконне розголошення інформації про викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Також зазначалося, що НАЗК запросило прем'єра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін і не повідомив про причини неявки, у зв'язку з чим відомство скерувало протокол для розгляду до суду. Крім того, у відомстві повідомляли, що 5 січня 2024 року склали також протокол щодо голови КРАІЛ Івана Рудого.

Пізніше у прем'єр-міністра заявили, що Шмигаль не розголошував ніякої інформації про викривача, а заяву Новікова назвали маніпуляцією. Також міністр юстиції Денис Малюська заявив, що протокол НАЗК щодо Шмигаля має вкрай низьку юридичну якість і є голослівним звинуваченням.

Джерело: https://www.facebook.com/ivan.rudy.56/posts/7050377585039825