Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

Енергетики під'єднали до світла 64 населені пункти, знеструмлені через негоду, залишаються знеструмленими ще 67, унаслідок отруєння чадним газом загинуло троє людей, четверо - у лікарні, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі відомства в неділю, у Кіровоградській області без світла залишаються 33 населені пункти (понад 3,4 тис. споживачів), у Дніпропетровській - 17 (понад 2,1 тис. споживачів), у Миколаївській - 16 (509 побутових споживачів і 48 юридичних осіб).

Через обстріли вимикалася електроенергія у 564 споживачів у Дніпропетровській області, частину з яких уже під'єднали до електромережі, а також учора в Сумській області семи тисяч споживачів, яким до вечора повернули світло.

Зокрема, у Харківській області через обстріли залишаються знеструмленими 65 населених пунктів (15,9 тис. абонентів), у Чернігівській без світла 1,2 тис. споживачів у 18 населених пунктах.

У Донецькій області через ворожі обстріли від газопостачання відключено 648 споживачів.

Щодо отруєння газом, імовірно, з цієї причини чотирьох людей госпіталізовано в одному із сіл Луцького району Волинської області, загинув чоловік в одному із сіл Пустомитівського району Львівської області (перевірка виявила відсутність вентиляційного каналу та газосигналізатора) і двоє людей у приватному будинку в місті Носівка Чернігівської області (під час обстеження будинку виявлено порушення правил систем газопостачання).