Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 сіл у Сумській і Чернігівській областях, жертв немає, у Шалигиному пошкоджено приватний будинок - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда і дев'ять сіл Шосткинського району Сумської області минулої доби, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook у неділю.

"Сумська область. Шосткинський район: Чуйківка - 2 приходи, імовірно, ствольна артилерія; Зноб-Новгородське - 7 приходів, імовірно РСЗВ; Середина-Буда - 4 приходи, імовірно, міномет 82 мм; Чернацьке - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Вільна Слобода - 1 прихід, імовірно FPV-дрон; Бачівськ - 1 прихід, імовірно FPV-дрон; Марчихина Буда - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Сорокине - 5 приходів, імовірно РСЗВ; Студенок - 2 обстріли: 12 приходів, імовірно міномет 82 мм; Шалигине - 2 обстріли: 10 приходів, імовірно ствольна артилерія; 10 приходів, імовірно РСЗВ. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок", - ідеться у зведенні.

Також окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм село Медведівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Про руйнування не повідомляють.

"Загалом за добу нараховано 14 обстрілів (67 вибухів) із різних видів озброєння", - розповіли в ОК "Північ".