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12:29 14.01.2024

Петиція до Кабміну із закликом передати Миколаївський костел у Києві громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну із закликом передати Миколаївський костел у Києві громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом передати костел Св. Миколая в центрі міста Києва релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ) набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Петицію подали 27 жовтня, і станом на 13 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Костел святого Миколая в Києві - єдина неоготична споруда столиці, творіння відомого архітектора Городецького. За радянських часів храм у католиків відібрали більшовики, а за незалежної України його так і не повернули власникам - релігійній громаді", - йдеться в тексті петиції.

Заявники просять забезпечити передання релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської єпархії Римо-Католицької Церкви в Києві" об'єкта нерухомого майна - будівлі костелу Святого Миколая (Київ, вул. Велика Васильківська, 75).

Як повідомлялося, 7 листопада 2023 року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що костел Св. Миколая в Києві передадуть у користування парафії РКЦ після внесення необхідних змін до законодавства та створення Національного будинку музики.

Миколаївський костел був споруджений у 1899-1909 рр. і закритий більшовицькою владою 1936 року, після чого використовувався як господарське приміщення. 1978 року будівлю костелу передали під створення Київського будинку органної та камерної музики, і з 1981 року він працював як концертний зал. З 1990-х рр. у ньому відновили богослужіння, але він продовжував працювати як концертний зал.

18 серпня 2020 року президент України видав указ про реалізацію проєкту "Будинок музики" та вирішення питання його розміщення. 16 вересня 2020 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити до кінця 2023 року реалізацію Будинку музики, переміщення туди ДП "Національний дім органної та камерної музики України", а також передання в постійне безоплатне користування парафії будівлі костелу св. Миколая.

Увечері 3 вересня 2021 року в костелі сталася пожежа, найбільше постраждав орган. Наприкінці січня 2022 року було завершено протиаварійні роботи в будівлі, кошти зібрали представники бізнесу та благодійники. Після пожежі Київсько-Житомирський діоцез РКЦ в Україні закликав передати постраждалий костел в управління парафії.

 

Теги: #київ #петиція #костел

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