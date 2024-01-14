ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

Щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, який офіційно відкриває свою роботу в понеділок, 15 січня, на неділю анонсував четверту зустріч радників з національної безпеки і зовнішньої політики для обговорення української Формули миру.

Згідно з офіційною програмою форуму, вдень відбудеться пресконференція про роль Швейцарії як співорганізатора цієї зустрічі та її постійну підтримку справедливого і міцного миру в Україні, а ввечері ключові члени української делегації поділяться результатами обговорення.

Напередодні міністр юстиції Денис Малюська у Facebook повідомив, що робота делегації в Давосі, де зібралися представники понад 80 країн, триватиме приблизно півтори доби.

Згідно з офіційною програмою президент України Володимир Зеленський виступить на ВЕФ зі спеціальним зверненням у вівторок, 16 січня.

Того ж дня пізніше відбудеться сесія "Горизонти України" про те, як Україна може активізувати свої зусилля з відновлення, щоб підтримати економічні та політичні амбіції вступу до ЄС і НАТО після майже двох років руйнівної війни. У ній візьмуть участь, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа, спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Прітцкер, керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак, міністри закордонних справ Іспанії і Нідерландів Хосе Мануель Альбарес Буено та Ханке Брюінз Слот, а також професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер.

Наступного дня, у середу, 17 січня, на сесії "Україна у війні: рік третій", міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба обговорять зміцнення міжнародної єдності в підтримці оборони й економіки країни, що й надалі зазнаватиме тиску, і які підходи й цілі мають узгодити Україна та її міжнародні партнери на майбутній рік.

Крім того, 15 січня в Давосі розпочне роботу Український дім, співорганізаторами якого виступають Фонд Віктора Пінчука, Horizon Capital і Western NIS Enterprise Fund, а наступного дня - виставкова зона і дискусійний майданчик Deciding Your Tomorrow / "691 день, що вирішує твоє майбутнє", організований Фондом Віктора Пінчука, PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента.

У програмі заходів "Українського дому" до 18 січня включно, зокрема, Демонстрація бачення цифрової трансформації України - "Дія", "Мрія" і "Win-Win" з віцепрем'єром і главою Мінцифри Михайлом Федоровим, обговорення передання заморожених активів РФ Україні із заступником голови ОП Ростиславом Шурмою, гендиректором Hermitage Capital Management Вільямом Браудером, старшим фахівцем із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Ешем, ще одна дискусія з главою українського МЗС Кулебою.

Крім того, тему стійкості України 2024 року обговорять перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Юлія Свириденко, інвесторка і радниця General Catalyst Тереза Карлсон, партнер-засновник Argentem Creek Partners Джон Паттон, гендиректор Датагруп-Воля Михайло Шелемба, а про інвестиційні можливості України та страхування ризиків поговорять Шурма з ОП, гендиректор Marsh McLennan Джон Дойл, керуючий директор із Європи та Кавказу ЄБРР Маттео Патроне і представниця Citigroup Жюлі Монако.

Серед спікерів дискусійної програми Deciding Your Tomorrow 16-18 листопада, зокрема, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, музикант Святослав Вакарчук, професор економічного розвитку Гарвардського університету Рікардо Гаусман, президент ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, історик Сергій Плохій, виконавчий директор Roubini Macro Associates Нуріель Рубіні; заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон.

Нарешті, 18 січня на полях ВЕФ відбудеться Український сніданок - традиційний приватний захід, організований Фондом Віктора Пінчука та компанією EastOne.