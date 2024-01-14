Тарнавський: ворог втратив 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу

На Таврійському напрямку загальні втрати ворога в живій силі становили 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зокрема, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиниця спеціальної техніки. Злетів у повітря 1 ворожий склад із боєприпасами, написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю, зазначивши, що "вражено ЗРК "Тор" і доволі рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста".

"Російські терористи продовжують активно завдавати авіаударів. За вчора - 34. Скидають керовані авіабомби. Більшість - на Донеччині. Також зафіксовано кілька випадків задіяння для ударів гелікоптерів Ка-52 і штурмовиків Су-25. Ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 914 артобстрілів. Концентрують зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки", - написав також Тарнавський.