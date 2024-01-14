Події

11:27 14.01.2024

Тарнавський: ворог втратив 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу

1 хв читати
Тарнавський: ворог втратив 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу

На Таврійському напрямку загальні втрати ворога в живій силі становили 437 осіб і 60 одиниць військової техніки за добу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зокрема, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиниця спеціальної техніки. Злетів у повітря 1 ворожий склад із боєприпасами, написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю, зазначивши, що "вражено ЗРК "Тор" і доволі рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста".

"Російські терористи продовжують активно завдавати авіаударів. За вчора - 34. Скидають керовані авіабомби. Більшість - на Донеччині. Також зафіксовано кілька випадків задіяння для ударів гелікоптерів Ка-52 і штурмовиків Су-25. Ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 914 артобстрілів. Концентрують зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки", - написав також Тарнавський.

 

Теги: #война #всу #таврія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 12.01.2024
Буданов: Інтенсивне застосування БПЛА унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

Буданов: Інтенсивне застосування БПЛА унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

11:17 09.01.2024
На таврійському напрямку за три дні майже 30 полонених окупантів - Тарнавський

На таврійському напрямку за три дні майже 30 полонених окупантів - Тарнавський

11:28 06.01.2024
РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на тактичному рівні постійно змінює напрямки зусиль - Тарнавський

РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на тактичному рівні постійно змінює напрямки зусиль - Тарнавський

13:58 05.01.2024
Майже 30 окупантів за тиждень здаються в полон в операційній зоні ОСУВ "Таврія"

Майже 30 окупантів за тиждень здаються в полон в операційній зоні ОСУВ "Таврія"

14:52 02.01.2024
Тарнавський: Зменшивши кількість бойових зіткнень, окупанти активізували бойову роботу авіації на таврійському напрямку

Тарнавський: Зменшивши кількість бойових зіткнень, окупанти активізували бойову роботу авіації на таврійському напрямку

11:54 01.01.2024
Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

11:02 31.12.2023
Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

12:36 27.12.2023
Тарнавський: Сьогодні велика проблема - це боєприпаси різних видів і майже всіх номенклатур

Тарнавський: Сьогодні велика проблема - це боєприпаси різних видів і майже всіх номенклатур

11:05 27.12.2023
Тарнавський: Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60% знищують наші воїни

Тарнавський: Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60% знищують наші воїни

16:36 25.12.2023
На авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках ворог веде активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації - Тарнавський

На авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках ворог веде активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

У Чорному та Азовському морях 12 ворожих кораблів, серед них носій "Калібрів"

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну із закликом передати Миколаївський костел у Києві громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

ВЕФ у Давосі починає роботу з українського питання

Німеччина відправляє свій фрегат у Червоне море - ЗМІ

Контузій та травм дістали четверо пожежників у Станіславі Херсонської області після атаки ворожого дрона - ОВА

Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

Окупанти 17 разів обстріляли Донецьку область, 2 людини дістали поранення - голова ОВА

Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, без постраждалих

Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування

Окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли Херсонської області, 6 осіб дістали поранення - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА