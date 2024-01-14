Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів

Сили оборони за добу знищили 840 окупантів, 10 танків, 33 бронемашини, 19 артилерійських систем, два засоби ППО, 13 БПЛА, 8 крилатих ракет, 43 авто та одиниць спецтехніки, повідомив про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01. 24 склали приблизно: особового складу - близько 370000 (+840) осіб, танків - 6075 (+10) од, бойових броньованих машин - 11302 (+33) од, артилерійських систем - 8747 (+19) од, РСЗВ - 957 (+0) од, засоби ППО - 648 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13), крилаті ракети - 1814 (+8), кораблі - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од, спеціальна техніка - 1353 (+8)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.