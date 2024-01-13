Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

Рух вантажівок в Україну через пункт пропуску "Сірет" розблоковано, повідомляє Державна прикордонна служба України в суботу ввечері.

"Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено. Пропуск вантажних і легкових автомобілів, пасажирських автобусів і пішоходів здійснюється в установленому порядку", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про блокування румунськими фермерами руху вантажних автомобілів у бік ПП "Сірет" на румунській території.