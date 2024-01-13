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13:55 13.01.2024

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

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Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає всі країни G7 і ЄС почути Україну і вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти.

Під час спільної заяви до преси з французьким колегою Стефаном Сежурне в суботу в Києві Кулеба нагадав про сьогоднішній російський обстріл, наголосивши, що "в російських ракетах, які летять на голови українців, уже неодноразово знаходили чимало компонентів західного виробництва".

Так, згідно зі свіжим звітом Київської школи економіки та групи Єрмака-Макфола, 44% усіх електронних компонентів озброєнь Росії - це розробки західних компаній, наголосив міністр.

"До Франції в цьому питанні, до речі, найменше претензій. Але як до члена ЄС, як до члена G7, я хочу скористатися цією можливістю і закликати всі країни G7 і ЄС, нарешті, почути Україну і вжити рішучих заходів, щоб перекрити поставки в Росію товарів, що містять ці компоненти. Росія використовує пральні машини, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин для того, щоб потім вбудувати їх у свої ракети і вбивати українців", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що списки компонентів, які Україна знаходить у збитих російських ракетах, регулярно передаються партнерами. Він наголосив, що українська сторона вже неодноразово закликала вжити заходів щодо блокування поставок компонентів.

Теги: #єс #заклик #g7 #мзс_україни

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