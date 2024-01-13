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12:47 13.01.2024

Масована атака РФ не завдала пошкоджень енергосистемі, через негоду без світла 131 населений пункт - Міненерго

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Масована атака РФ не завдала пошкоджень енергосистемі, через негоду без світла 131 населений пункт - Міненерго

Унаслідок масованого ворожого обстрілу в суботу пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, через негоду знеструмлено 131 населений пункт, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання на території станції.

Також у Дніпропетровській області через ворожі обстріли відключалася повітряна лінія 330 кВ.

Через артобстріл Сумської області з боку російського кордону було знеструмлено 8 населених пунктів, у яких проживає майже 1,6 тис. споживачів. Також через технологічне порушення без світла залишалися 234 споживачі.

У Миколаївській області через ворожий обстріл Очакова було знеструмлено 868 споживачів, проте всіх заживили. Утім, через обстріл залишилися без світла понад 700 абонентів у Баштанському районі.

Також унаслідок обстрілу було припинено газопостачання 32 споживачам в одному із сіл області.

Що стосується наслідків негоди, у Дніпропетровській області без світла 41 населений пункт (понад 3,3 тис. споживачів), у Кіровоградській - 38 (понад 2,6 тис. абонентів), Миколаївській - 23, Запорізькій - 15, Хмельницькій - 14 (понад 2 тис. споживачів).

У Чернігівській області з технологічних причин минулої доби сталося знеструмлення 660 споживачів.

Без газу через його витік на газопроводі середнього тиску в Хустському районі Закарпатської області залишилося до 73 абонентів.

У Яготинському районі Київської області приватний підприємець, проводячи земляні роботи, пошкодив підземний газопровід, через що відключено від газопостачання 55 приватних будинків.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, але Міненерго акцентувало на важливості зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання: у вихідні дні: 10:00-12:00 та 18:00-20:00.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови в обсязі 7987 МВ-год, що на 43,5% більше за вчорашній показник, експорту немає понад тиждень.

Теги: #ситуація #енергосистема

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