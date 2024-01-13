Окупанти минулої доби завдали ударів по житлових кварталах Херсонської області, двоє людей загинули
Окупанти за минулу добу завдали ударів по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, двоє людей загинули, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.
"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 424 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.
"У результаті російської агресії 2 людини загинули", - наголосив Прокудін.
За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію навчального закладу.