Події

01:15 13.01.2024

РФ побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння ЗСУ - розвідка Естонії

1 хв читати
РФ побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння ЗСУ - розвідка Естонії

 Останніми тижнями війська РФ бомбили різні українські військові об'єкти, зокрема злітно-посадкові смуги. Це свідчить про те, що Росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним, заявив глава Центру військової розвідки полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

"По всій країні постраждали об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військово-навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь", - сказав Ківісельг.

"Порушення траєкторій польотів свідчить про те, що росіяни вважають надходження F-16 в арсенал України небезпечним", - підкреслив він.

Глава естонської розвідки додав, що в найближчому майбутньому очікуються більш масовані російські ракетні удари.

Ківісельг зазначив, що триваюча тактика Росії полягає в придушенні ППО України.

Теги: #україна #війна #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:24 13.01.2024
Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

23:34 12.01.2024
Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

23:17 12.01.2024
Україна за останні місяці збільшила фортифікацію північної частини кордону на 63%

Україна за останні місяці збільшила фортифікацію північної частини кордону на 63%

22:27 12.01.2024
У НАТО впевнені, що Конгрес США схвалить фінансову допомогу Україні

У НАТО впевнені, що Конгрес США схвалить фінансову допомогу Україні

18:29 12.01.2024
Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

18:22 12.01.2024
Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

18:09 12.01.2024
НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

17:39 12.01.2024
Розміщено повний текст угоди між Україною та Великою Британією у сфері безпеки

Розміщено повний текст угоди між Україною та Великою Британією у сфері безпеки

17:25 12.01.2024
Зеленський про можливість отримання допомоги США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

Зеленський про можливість отримання допомоги США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

17:11 12.01.2024
Україна й Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки

Україна й Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі

Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

ОСТАННЄ

Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу ворога

Ворог завдав два ракетних і 43 авіаудари, здійснив 25 обстрілів із РСЗВ

За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

Демченко: Під час перетину кордону прикордонники мають право запитати у військовозобов'язаного документи з ТЦК про відстрочку від призову

Рятувальники ліквідували пожежу в Харківській дитячій обласній лікарні

Міноборони України завершило перший етап впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА