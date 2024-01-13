Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що під час найближчої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорить майбутній візит до Києва. Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ 12 січня, передає Polsatnews.

"Я піду до президента, зокрема, щоб поговорити про характер моєї місії - я буду в Києві найближчими днями", - розповів Туск.

Він підкреслив, що і для нього, і для президента "ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для безпеки Польщі".

"Є й інші питання, які необхідно вирішити, наприклад, пов'язані з інтересами польських перевізників", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Туска, зустріч із Дудою відбудеться в понеділок.