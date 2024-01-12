Події

23:34 12.01.2024

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

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Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

 Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і кілька областей, повідомляють Повітряні сили ЗС України в п'ятницю ввечері.

"Рух ударних БпЛА: 1. БпЛА типу "Shahed" у північній частині Київської області, курс західний. 2. БпЛА у Великописарівському районі Сумської області, курс південно-західний", - йдеться в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Зазначається, що "БпЛА типу "Shahed" у північній частині Київської області, змінив курс у напрямку Ірпеня".

Теги: #атака #україна #бпла

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