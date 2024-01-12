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18:50 12.01.2024

МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

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МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

Міжнародне агентство з атомної енергії здійснило 15-ту ротацію персоналу своєї постійної моніторингової місії на Запорізькій АЕС, окупованій із березня 2022 року російськими військовими, повідомила Держінспекція ядерного регулювання України.

Як зазначається в її телеграм-каналі, ротація відбулася 11 січня, з початку роботи постійної моніторингової місії МАГАТЕ з вересня 2022 року - це шістнадцята група експертів.

ДІЯРУ акцентувала, що постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС діє на запрошення України, здійснює свою роботу відповідно до планів і вимог, погоджених українською стороною.

"Присутність фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС дозволяє Україні та міжнародній спільноті отримувати як інформацію про ситуацію та події на окупованій станції, так і фахову оцінку експертів Агентства стану ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС", - зазначили в інспекції.

Як повідомлялося, раніше цього дня ДІЯРУ повідомила про ротації місій МАГАТЕ на чотирьох інших українських АЕС: Рівненській, Південноукраїнській, Хмельницькій та Чорнобильській.

Теги: #магате #ротація #заес

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