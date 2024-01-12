Кабмін призначив Корікова головою ДІЯРУ

Кабінет Міністрів призначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

До призначення Коріков був першим заступником голови Держінспекції ядерного регулювання.

Крім того, Кабмін звільнив Олександра Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.