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18:35 12.01.2024

Кабмін призначив Корікова головою ДІЯРУ

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Кабмін призначив Корікова головою ДІЯРУ

Кабінет Міністрів призначив Олега Корікова головою Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

До призначення Коріков був першим заступником голови Держінспекції ядерного регулювання.

Крім того, Кабмін звільнив Олександра Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

 

Теги: #діяру #коріков

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