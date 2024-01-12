Цілями ударів Великої Британії та США по єменських хуситах стали їхні майданчики для запуску дронів і ракет по торговельних суднах у Червоному морі - Сунак

Цілями нічних ударів Великої Британії та США по єменських хуситах стали їхні майданчики для запуску дронів і ракет по торговельних суднах у Червоному морі; це був акт самозахисту, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Дозвольте сказати про ситуацію в Червоному морі: альянс Велика Британія - США завдав ударів проти хуситів у Ємені. Це було спрямовано на знищення майданчиків, з яких хусити запускали дрони і ракети проти торговельних суден у Чорному морі", - заявив Сунак на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Як він наголосив, для того щоб знизити військові можливості хуситів, цілі обирали дуже обережно, а силу було застосовано пропорційно.

Британський прем'єр зазначив, що "дії хуситів несли знищення і біди, що призводило до загрози морському судноплавству".

"Після неодноразових попереджень про необхідність припинення цих атак, після виступу в ООН, де 10 січня говорили про необхідність збереження свободи мореплавства і необхідність припинення цих бойових дій. Однак нічого цього не сталося. Саме тому сьогодні Велика Британія, зокрема, вдалася до обмежених кроків на самозахист. І перед лицем цієї агресії ми завжди дотримуватимемося верховенства права", - сказав він.

Сунак зазначив: "Ми абсолютно хотіли б бачити деескалацію і відновлення стабільності в регіоні. Але за кілька останніх тижнів ми бачимо замість цього значне підвищення кількості атак на комерційні судна, що негативно позначається на світовій економіці".