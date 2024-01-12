Мінреінтеграції підготувало до обговорення проєкт Стратегії держполітики з відновлення влади та реінтеграції деокупованих територій

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють про готовність першого драфту Стратегії державної політики з відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій і запрошують усі зацікавлені сторони вносити пропозиції до документа.

"Мінреінтеграції спільно з міністерствами, Центром прав людини ZMINA й іншими зацікавленими відомствами та організаціями розробляють Стратегію державної політики щодо відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій. Наразі уже готовий перший драфт стратегії, визначено її мету та принципи. Також сформовано стратегічні цілі та шляхи розв’язання проблем. Усі зацікавлені сторони ще мають змогу внести власні пропозиції змін до документа", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що міністерства активно розробляють власні концепції відновлення державної влади та реінтеграції населення.

Зокрема, нині триває розгляд концепції відновлення освіти на окупованих територіях спеціальною робочою групою. Також Міністерство соціальної політики розробило та направило на узгодження проєкт розпорядження про план дій щодо стабілізації ситуації в соціальній сфері.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я має власні напрацювання щодо концепції повернення української системи охорони здоров'я на звільнених територіях.

У свою чергу Міністерство культури та інформаційної політики працює над розробкою концепції за двома напрямами: культурною та інформаційною реінтеграцією населення.

Зокрема , Міністерство юстиції працює над концепцією у сфері адміністративного порядку реєстрації актів цивільного стану, а Міністерство економіки створило робочу групу з підготовки пропозицій щодо відновлення економічної активності.