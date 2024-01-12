Росіяни за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. 1 людина загинула, ще - 3 дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зазначив Прокудін.