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07:35 12.01.2024

У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

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У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

Військово-повітряні сили Великої Британії завдали "цілеспрямованих ударів" по військових об'єктах хуситів у Ємені, повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

"Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, що використовуються бойовиками-хуситами в Ємені", - йдеться в заяві.

Зазначається, що останніми місяцями єменські повстанці здійснили низку небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним суднам, заподіявши серйозні перебої в роботі життєво важливого торговельного маршруту і підвищивши ціни на сировинні товари.

Їхні безрозсудні дії ставлять під загрозу життя людей на морі та загострюють гуманітарну кризу в Ємені, йдеться в тексті заяви.

Крім того, наголошується, що, незважаючи на неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжували здійснювати напади в Червоному морі, зокрема проти військових кораблів Великої Британії та США цього тижня.

 

 

 

Теги: #міноборони #британія #ємен #удари

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