Синоптикиня пояснила походження вибухів у Києві

Увечері 11 січня в Києві пройшов атмосферний фронт, що могло нагадати жителям столиці вибухи, повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

"Справді, схоже, це була гроза. Взимку вкрай рідко, але буває. Нас якраз проходить атмосферний фронт", - написала вона у фейсбуці.

Діденко зазначила, що атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося з вологими потоками атмосферного фронту.

"Зіткнення спровокувало грозу. Називається в метеорології - снігова гроза, коли замість дощової зливи йде сніг", - пояснила вона.

Діденко також зазначила, що атмосферний фронт "піде далі", небо проясниться, а мороз стане міцнішим.