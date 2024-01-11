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20:54 11.01.2024

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

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YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

Енергопостачальник YASNO, що працює в Києві та Дніпропетровській області, визначив понад 70 тис. споживачів-боржників за електроенергію, які є кандидатами на припинення постачання ресурсу після скасування урядом мораторію на обмеження енергопостачання за борги, повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко.

"Наразі таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області, а їхній загальний борг становить понад 600 млн грн", - написав Коваленко у своєму фейсбуці в четвер увечері.

При цьому, за його словами, компанія не здійснюватиме заходів із відключення "всіх підряд" боржників, а керуватиметься чіткими критеріями і за сумою, і за "віком" заборгованості.

Він також зазначив, що компанія щомісяця сповіщає клієнтів про стан рахунку, тому кожен знає про наявність чи відсутність боргів.

"Це не буде раптово. Коли ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - повідомлення від оператора системи розподілу (обленерго, які фізично відключають подачу е/е, - ЕР)", - описав процедуру Коваленко.

Абонентам, які не проживають у квартирах і, відповідно, не мають споживання, голова YASNO порадив уточнити показники, а надалі щомісяця передавати їх коректно, щоб не нараховувався борг.

Він також звернув увагу, що для тих, кому оплачувати е/е складно, держава розробила субсидії, які зараз можна оформити за спрощеною процедурою.

"Гроші підуть в енергосистему. Атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не ділися, тому ремонти та масштабні відновлення - це наша реальність іще надовго. Тому, будь ласка, оплачуйте рахунки вчасно", - закликав Коваленко.

Як повідомлялося, уряд України скасував запроваджену на початку повномасштабної агресії заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню в разі їх неоплати або неповної оплати, а також заборону на нарахування та стягнення штрафів і пені, інфляційних нарахувань на заборгованість за несплату таких послуг.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1405 від 29 грудня 2023 року, оприлюдненою на сайті уряду, такий мораторій зберігається лише для територій, де тривають бойові дії згідно з переліком Мінреінтеграції.

Крім того, з 6 січня втратив чинність наказ Міністерства енергетики №148 від 13 квітня 2022 року "Про врегулювання питань щодо постачання електроенергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку е/е в період дії в Україні воєнного стану", який також обмежував можливість відключення цілої низки підприємств та об'єктів, зокрема об'єктів, які забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання, без узгодження з військовими адміністраціями.

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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