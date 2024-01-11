"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

НЕК "Укренерго" тісно співпрацює з Національним антикорупційним бюро України у справі про завдання їй збитків на понад 700 млн грн унаслідок несплати з боку ТОВ "Юнайтед Енерджі" е/е компанії, про яку бюро повідомило в четвер.

Як зазначає НЕК у своєму телеграм-каналі, вона надає слідству всю необхідну інформацію, але деталей слідства не має.

У свою чергу "Укренерго" надало своє пояснення суті спору з трейдером. Вона зазначає, що в березні 2022 року, коли Україна перебувала на початку повномасштабного вторгнення РФ, компанія-трейдер "Юнайтед-Енерджі", скориставшись цими обставинами, спожила не придбану е/е та не заплатила НЕК за створений небаланс.

Сума боргу перед "Укренерго" на той момент становила 1,7 млрд грн, при цьому банк-гарант не забезпечив виплату компанії фінансової гарантії.

При цьому компанія повідомляє, що їй на сьогодні вже вдалося стягнути з трейдера і банку 600 млн грн боргу, а ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів "Укренерго" намагається стягнути в судовому порядку.

"Уже є рішення першої інстанції на користь оператора системи передачі про виплату йому 1,1 млрд грн. Після набуття законної сили рішенням суду НЕК стягне цю суму в повному обсязі, і в питанні завдання компанії збитків буде поставлено крапку", - зазначила "Укренерго".

Водночас компанія зазначила, що колишній співробітник "Укренерго", згадуваний у повідомленні НАБУ, як і всі співробітники компанії, тоді працював у критичних умовах - у процесі облаштування робочих місць в евакуації або бомбосховищах, "і це могло призвести до певного уповільнення процесів".

"Наскільки це може бути кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК, має вирішити суд", - наголосило "Укренерго".

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили схему заволодіння ТОВ "Юнайтед Енерджі" електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів, унаслідок якої збитки НЕК сягнули понад 716 млн грн.

Як описало ситуацію НАБУ у своєму повідомленні в четвер, у березні 2022 року "Юнайтед Енерджі" закупила в "Укренерго" е/е на суму понад 716 млн грн. Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а виручені кошти вивели на рахунки підконтрольної зарубіжної компанії. НАБУ стверджує, що гроші за поставлену е/е "Укренерго" так і не отримало, також НЕК було відмовлено в погашенні заборгованості банком-гарантом. (за деякими даними - "Банк Альянс").

Згідно з повідомленням НАБУ, наразі про підозру повідомлено чотирьом особам: організатору схеми, директору департаменту "Укренерго" (у компанії уточнили, що йдеться про працівника, який уже не працює в компанії понад рік, - ЕР), голові правління комерційного банку та директору приватної компанії", - наголошується в повідомленні.

Також НАБУ додало, що на кошти сумою понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке ЗМІ пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським, зареєстровано в Києві в лютому 2018 року. Його власником зазначений Андрій Короткевич-Лещенко.