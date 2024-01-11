Генштаб ЗСУ: За добу уражено чотири райони з живою силою і технікою ворога, а також пункт управління і склад із боєприпасами

Підрозділи українських ракетних військ за добу уразили два райони зосередження живої сили та техніки окупантів, один пункт управління і один склад боєприпасів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18:00 четверга.

"Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункті управління та одному складу боєприпасів противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Також протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.