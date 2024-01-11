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18:02 11.01.2024

Посол Туреччини обговорив із Кубраковим евакуацію суден під турецьким прапором, заблокованих у портах через російську агресію

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Посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген і віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провели зустріч, на якій було обговорено відновлення України та евакуацію турецьких кораблів, що застрягли в українських портах.

"Посол Більген сьогодні провів продуктивну зустріч із віцепрем'єр-міністром з питань реконструкції України та міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Кубраковим, де обговорювалися відбудова України та евакуація наших кораблів, які застрягли в українських портах", - ідеться в повідомленні посольства в мережі Х (Twitter).

У свою чергу Кубраков зазначив, що під час зустрічі обговорювалися спільні пріоритети.

"Одна з головних тем обговорення - евакуація турецьких суден, заблокованих в українських морських портах через російську агресію. Ми робимо все можливе, щоб вони повернулися додому якомога швидше і благополучно. Ми високо цінуємо відданість наших турецьких партнерів підтримці нашої країни та роботі над подальшим зміцненням цієї співпраці", - написав міністр у Х.

Теги: #туреччина #порти

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