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14:32 11.01.2024

Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

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Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

На 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голови Офісу президента України Андрія Єрмака, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою просування важливих для України рішень у Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", - розповів речник.

Теги: #ужгород #сіярто

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