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11:59 11.01.2024

Пауза на полі бою піде на користь Росії - Зеленський

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Пауза на полі бою піде на користь Росії - Зеленський

Можлива пауза на полі бою піде на користь Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати Російській Федерації", - сказав він у четвер на пресконференції в Таллінні.

"Тому що ми розуміємо обсяги, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І що в них великий дефіцит із дронами, з артилерією. Великий дефіцит із ракетами", - сказав Зеленський.

"Вони домовляються про ракети. Поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали вже понад мільйон артилерійського снаряду від Північної Кореї. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають", - зазначив президент.

За його словами, "пауза - це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм. Вони не встигають".

Зеленський зазначив, що "підтримка населенням Російської Федерації цієї війни не зростає. Економіка в них падає, вона не зростає. Дефіцит зброї. Тобто склади - все це падає, а не зростає".

На його думку, "на початку війни, у перший рік, Росія втратила свої бойові частини. Бойових офіцерів, кадрових офіцерів, людей з досвідом багатьох воєн, включно з Чечнею, включно з Афганістаном, сирійськими бойовими діями тощо, африканськими. Вони всюди воювали. Вони втратили кістяк своїх "вагнерівців". І зараз вони хочуть мобілізувати зеків і будувати з них нові бригади "вагнерівців".

Теги: #війна #пауза

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