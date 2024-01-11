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09:39 11.01.2024

За добу ворог випустив 482 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей - ОВА

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За добу ворог випустив 482 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей - ОВА

За добу російські окупанти випустили 482 снаряди з різних видів зброї по Херсонській області, унаслідок цього поранення дістали троє людей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БпЛА. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію троє людей дістали поранень", - написав Прокудін у телеграм-каналі вранці у четвер.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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