Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 13 людей, серед них два іноземці

Станом на 8:45 11 січня відомо про 13 постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару, завданого по готелю в центрі Харкова напередодні, близько 22:30.

"Зафіксовано влучення двох ракет типу С-300 на територію готелю, сталася пожежа. Будівля зазнала часткового руйнування. Пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки. Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва журналісти турецького медіа", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).