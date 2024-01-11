На фронті відбулося 73 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 24 атаки противника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак неподалік Синьківки (Харківська область).

На лиманському напрямку українські захисники відбили 6-х атак окупантів на схід від Тернів та Веселого (Донецька область).

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 1 атаку противника біля Кліщіївки (Донецька область).

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, Сили оборони України відбили 9 ворожих атак на околицях Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського (Донецька область).

На мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога на околицях Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Українські війська відбили 16 атак у цьому районі.

На шахтарському напрямку противник не проводив жодних наступальних (штурмових) операцій.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та на захід від Вербового (Запорізька область).

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.