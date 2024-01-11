Українська авіація за добу атакувала сім районів скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала авіаударів по 7 зосередженням військ противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06.00 четверга.

Підрозділи ракетних військ вразили 3 концентрації військ, зброї та військової техніки, 1 командний пост, 2 склади боєприпасів і 1 станцію електронної боротьби російських окупантів.