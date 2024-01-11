Внаслідок ракетного удару по Park Hotel у Харкові постраждали 11 осіб

Повідомляють про одинадцятьох постраждалих внаслідок ракетного удару по готелі Park Hotel у центрі Харкова, скоєного російськими окупаційними військами увечері 10 січня, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова постраждали 11 осіб: 4 чоловіки віком від 31 до 38 років; 7 жінок – від 23 до 71 року. 9 постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, 8 пацієнтів – у середньому 2 - надали допомогу на місці. Пацієнти забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.