Внаслідок ракетного удару по готелю у Харкові постраждали десять осіб, одна з них у тяжкому стані.

Станом на північ було відомо про 10 постраждалих внаслідок ракетного удару по готелі в центрі Харкова, скоєного російськими окупаційними військами увечері 10 січня, повідомив голова ОВ Олег Синегубов.

"Черговий акт тероризму проти цивільного населення. Окупанти потрапили поряд з готелем у центрі Харкова двома ракетами. На цю хвилину – 10 постраждалих. Одна людина – у тяжкому стані, одна – отримала поранення та перебуває в середньому стані, інші – у легкому", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які жили в цьому готелі.

Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасити пожежу, спровоковану попаданням ворожих ракет.