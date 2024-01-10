Події

20:00 10.01.2024

У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку

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У Києві було знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку, їхні тіла передано на судово-медичну експертизу, причини смерті жінок встановлюються.

"Тіла жінок без ознак насильницької смерті, квартири були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час - мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ (судово-медична експертиза - ІФ-У), унаслідок яких буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Національній поліції.

У повідомленні не названо ім'я загиблих, проте джерело в правоохоронних органах підтвердило агентству, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.

Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України двічі: у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.

 

 

Теги: #смерть #генпрокурора #ексзаступниця

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