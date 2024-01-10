Окупанти обстріляли селище Червоний Маяк Херсонської області, поранено двох місцевих жителів

Двоє жителів селища Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації в середу.

"Постраждало подружжя - чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок і вибухові травми. Постраждалих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу", - ідеться в повідомленні.

За даними обладмінімстрації, внаслідок обстрілу в селищі пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.