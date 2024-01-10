Події

19:18 10.01.2024

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів

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ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по семи районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59, ідеться у зведенні.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження двом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, ворожому пункту управління, складу боєприпасів і станції радіоелектронної боротьби противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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