Окупанти за добу завдали двох ракетних і 29 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу двох ракетних і 29 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 19 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вільча, Петропавлівка та Вільхуватка Харківської області, Новомихайлівка Донецької області, у районі Серебрянського лісництва в Луганській області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда Сумської області, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області.