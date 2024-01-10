ЗС України відбили 19 атак окупантів під Авдіївкою і 10 атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області за добу

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 42 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога біля Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 10 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення", - йдеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак біля Синьківки на Донеччині, на лиманському напрямку - три атаки на схід від Тернів та Веселого на Донеччині, на бахмутському напрямку - одну атаку поблизу Кліщіївки на Донеччині.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник 7 разів намагався прорвати оборону наших військ, та завдав понад 20 авіаційних ударів у Новомихайлівки Донецької області... На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки неподалік Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.