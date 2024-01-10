Окупанти завдали авіаударів по Вільхуватці на Харківщині, загинула мирна мешканка - голова ОВА
Російські окупаційні війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району Харківської області, є загибла серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
"Унаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.