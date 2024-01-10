Події

16:13 10.01.2024

Окупанти завдали авіаударів по Вільхуватці на Харківщині, загинула мирна мешканка - голова ОВА

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Окупанти завдали авіаударів по Вільхуватці на Харківщині, загинула мирна мешканка - голова ОВА

Російські окупаційні війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району Харківської області, є загибла серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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