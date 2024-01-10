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14:58 10.01.2024

Зеленський: Системи ППО - це те, чого бракує номер один

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Зеленський: Системи ППО - це те, чого бракує номер один

Президент України Володимир Зеленський заявив, що системи ППО - це "те, чого бракує номер один".

"Системи ППО - це те, чого бракує номер один. Боротьба проти дронів. Я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів, не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво", - сказав він на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Ми розуміємо, що у світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу, і порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. І тому ми зацікавлені в копродукції. Ми розпочали цю роботу з партнерами зі США, з багатьма компаніями, продовжили цю роботу з європейськими партнерами. Ми будемо це робити постійно, не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється", - сказав Зеленський.

Зі свого боку президент Литви Гінтанас Науседа відзначив підписання з Україною договорів у військовій сфері.

"Я думаю, що це цей шлях, яким ми повинні піти, тому що ми бачимо, що на ринку зброї багато, досить багато грошей, але дуже мало, власне, виробничих можливостей, щоб можна було виготовити продукт", - сказав литовський лідер.

Ось чому, зазначив Науседа, "потрібно розкривати промисловий, військовий потенціали і Литві, і Україні, і Європейському Союзу".

Теги: #ппо #зеленський

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