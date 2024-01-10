Події

10:51 10.01.2024

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

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Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

Президент України Володимир Зеленський відвідає найближчими днями Литву, Латвію та Естонію.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки", - зазначив президент.

Теги: #візити #балтійський_регіон #зеленський

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