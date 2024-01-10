У Херсонській області у результаті російських обстрілів за добу двоє людей поранені

Окупанти за добу здійснили 73 обстріли Херсонської області, внаслідок чого двоє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. Також здійснив ракетний удар, застосувавши балістику. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні та Херсонському районі, банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні.