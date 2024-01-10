На фронті за добу відбулося 77 бойових зіткнень

Минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, Сили оборони стримують окупантів на 6 напрямках і утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини, повідомив Генштаб Збройних сил України оперативну ситуацію на фронті станом на 06.00 середи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак окупантів на схід від Тернів та Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського і Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.