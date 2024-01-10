Окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 52 авіаудари, артобстрілів зазнали понад 120 населених пунктів

Ворог завдав 5 ракетних і 52 авіаційні удари (застосувавши 3 ударні БПЛА типу "Shahed-136/131", з яких 1 знищено), здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 середи.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Нове, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.