Війська РФ за день обстріляли дев'ять прикордонних громад Сумської області

Війська РФ за день обстріляли дев'ять прикордонних громад Сумської області, у Краснопільській громаді пошкоджено будинок культури, ЛЕП, приватні будинки, повідомили в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Зно-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, по Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи), а також атакували БпЛА типу "Шахед", зафіксовано (2 вибухи). Унаслідок атаки пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач.

Також упродовж дня ворог гатив з артилерії по громадах: Зноб-Новгородській (3 вибухи), Середино-Будській (5 вибухів), Свеській (6 вибухів), Великописарівській (8 вибухів).

По території Білопільської громади окупанти вдарили з мінометів (15 вибухів) та артилерії (10 вибухів). По Есманській громаді здійснено кулеметний обстріл і мінометні обстріли (2 вибухи).

У Миропільській громаді зафіксовано обстріл протитанковою керованою ракетою (1 вибух), і на територію Новослобідської громади ворог скинув 3 міни.