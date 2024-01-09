Події

19:39 09.01.2024

Протягом доби окупанти завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби окупанти завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав одного ракетного й 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у вівторок.

Також за добу ворог завдав авіаційних ударів у районах Веселого, Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області та Нового, Олександрополя Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 106 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях і місто Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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