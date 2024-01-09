ЗСУ відбили 21 ворожу атаку на авдіївському напрямку

Протягом доби українські військові відбили 21 ворожу атаку на авдіївському напрямку, загалом на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні Генштабу, оприлюдненому на фейсбуці у вівторок увечері.

ЗСУ також відбили чотири ворожих атаки в районах на схід від Тернів і Веселого Донецької області на лиманському напрямку, три - у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку й одну атаку в районі Старомайорського Донецької області на шахтарському напрямку.

Окрім цього, Сили оборони відбили чотири атаки противника в районі Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

У свою чергу противник 14 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ ЗСУ в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області на мар'їнському напрямку, а також здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра.

На запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.