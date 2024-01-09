Події

19:31 09.01.2024

ЗСУ відбили 21 ворожу атаку на авдіївському напрямку

1 хв читати
ЗСУ відбили 21 ворожу атаку на авдіївському напрямку

Протягом доби українські військові відбили 21 ворожу атаку на авдіївському напрямку, загалом на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні Генштабу, оприлюдненому на фейсбуці у вівторок увечері.

ЗСУ також відбили чотири ворожих атаки в районах на схід від Тернів і Веселого Донецької області на лиманському напрямку, три - у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку й одну атаку в районі Старомайорського Донецької області на шахтарському напрямку.

Окрім цього, Сили оборони відбили чотири атаки противника в районі Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

У свою чергу противник 14 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ ЗСУ в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області на мар'їнському напрямку, а також здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра.

На запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 09.01.2024
Протягом доби окупанти завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби окупанти завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

19:38 09.01.2024
Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу ворога

07:54 09.01.2024
Втрати окупантів за добу становили 820 людей

Втрати окупантів за добу становили 820 людей

07:40 09.01.2024
ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

07:20 09.01.2024
Росіяни за добу здійснили 55 ракетних і 22 авіаудари, а також 35 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили 55 ракетних і 22 авіаудари, а також 35 обстрілів із РСЗВ

20:31 08.01.2024
Росіяни за добу завдали 55 ракетних і 16 авіаційних ударів по території України

Росіяни за добу завдали 55 ракетних і 16 авіаційних ударів по території України

20:10 08.01.2024
На лінії фронту за добу відбулося 55 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу відбулося 55 бойових зіткнень

07:59 08.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 артилерійських систем

07:19 08.01.2024
На фронті відбулося 35 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 21 атаку противника

На фронті відбулося 35 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 21 атаку противника

07:03 08.01.2024
За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА

ОСТАННЄ

Богдану Ярову призначено радницею заступника міністра оборони України

"Київводоканал", як очікується, до опівночі ліквідує аварійну ситуацію на вул. Оболонській

Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

На Львівщині скажений собака покусав трьох людей, до 8 березня запроваджено карантин

Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

За матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб'єктів, причетних до виробництва дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА