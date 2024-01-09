Помер народний артист України Віталій Білоножко

Народний артист України, естрадний співак Віталій Білоножко помер у вівторок на 71 році життя, повідомляється на сторінці Буринської міської ради Сумської області у фейсбуці.

"Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак мелодії двох сердець - Віталій Васильович Білоножко", - ідеться в повідомленні.

Білоножко народився 1953 року в с. Слобода Конотопського району Сумської області, яке раніше належало до ліквідованого Буринського району. З 1981 року працював солістом Держтелерадіо України, виступав переважно в жанрі шлягера, був лауреатом багатьох пісенних фестивалів і конкурсів, 1995 року йому було присвоєно звання народного артиста України, відзначений низкою державних нагород. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець". Був викладачем естрадного вокалу в Київському національному університеті культури і мистецтв.